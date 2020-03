Onward, causa coronavirus immediato il lancio in digitale, dal 3 aprile su Disney Plus

Disney ha lanciato la versione digitale di Onward un po' prima del previsto a causa dell'epidemia di Coronavirus. Il cinema, come del resto ogni forma di spettacolo con un pubblico dal vivo, è stato duramente colpito dall'epidemia, che ha costretto a interrompere gli spettacoli rimandando molti lanci di film a data da destinarsi. A essere più danneggiati sono stati proprio i film già nelle sale, come Onward, che non hanno potuto rimandare il lancio e hanno perso molti degli incassi potenziali.

Così Disney per correre ai ripari ha deciso di lanciare il film in formato digitale in tutti quei paesi dove era già nei cinema, in modo che chi vuole possa vederlo acquistandolo. Non solo, perché dal 3 aprile 2020, ossia tra pochi giorni, Onward sarà disponibile anche su Disney Plus, il servizio in abbonamento di Disney in arrivo anche da noi proprio questa settimana... forse. Il lancio di Disney Plus è stato già rimandato in Francia e India a causa del coronavirus. Lo stesso potrebbe accadere anche dalle nostre parti. Speriamo di no, ma non contiamoci troppo.