Doom Eternal: oggi sarà annunciata la versione aggiornata con ray tracing?

Oggi Nvidia e id Software annunceranno congiuntamente qualcosa di relativo a Doom Eternal, probabilmente un aggiornamento con l'introduzione in gioco delle tecnologie grafiche delle schede GeForce RTX, ray tracing e DLSS compresi.

Probabilmente le novità di Doom Eternal arriveranno in concomitanza all'annuncio di due nuove schede video: GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti e altrettanto probabilmente serviranno per mostrarne le meraviglie.

Ad annunciare buone novelle per Doom Eternal è stata per prima Nvidia stessa tramite Twitter, seguita da Bethesda (che pubblica i giochi di id Software).

Si spera che l'aggiornamento per le schede video GeForce RTX di Doom Eternal, che probabilmente sarà compatibile anche con i modelli precedenti delle stesse, sia completamente gratuito per chi già possiede il gioco (immaginiamo di sì, ma non si può mai dire). Il fatto che sia legato al nuovo hardware di Nvidia, non esclude che prima o poi possa essere pubblicato un aggiornamento simile anche per le versioni Xbox Series X e PS5 del gioco.