Final Fantasy 14: per il game director il 5G metterà fine al regno delle console

Per Naoki Yoshida, il game director di Final Fantasy 14, impegnato nella presentazione della nuova espansione Endwalker, quando sarà abbastanza diffuso, il 5G metterà fine al regno delle console. Ovviamente il suo pensiero va allo streaming e alla possibilità di fruirne anche su sistemi mobile.

Yoshida: "Quando il 5G diventerà uno standard globale, sarà il momento in cui potremo trasferire le immagini su ogni apparecchio." A quel punto la televisione non sarà più centrale come un tempo nell'esperienza degli utenti, diventando uno tra i vari schemi disponibili per giocare.

Naturalmente Yoshida pensa in particolare al mercato orientale, dove giocare su sistemi mobile viene già preferito al giocare su console tradizionali, ma immaginiamo che anche nel resto del mondo il 5G potrebbe convincere più di qualcuno a giocare tramite telefono ad alcuni titoli, soprattutto le persone che stanno spesso in mobilità e non hanno molto tempo da dedicare ai videogiochi in casa. Oppure a quelli cui semplicemente piace il concetto di gioco portatile, anche in casa.

Chissà se le previsioni di Yoshida diverranno realtà. Sicuramente non è l'unico a vedere il futuro dei videogiochi passare anche dalle nuove tecnologie di streaming.