Call of Duty: Warzone: arriva il fix per la mira compromessa dal DLSS di Nvidia

Raven Software ha annunciato di essere al lavoro su di un fix per la versione PC di Call of Duty: Warzone, che risolverà il problema della mira compromessa attivando il DLSS di Nvidia, problema che tanto ha indispettito i possessori di GeForce RTX.

Su PC Call of Duty: Warzone è completamente configurabile. L'uso di DLSS aiuta a non compromettere le performance, pur facendo salire il dettaglio. Purtroppo attivandolo mirare diventa più difficile. Ossia, utilizzando le impostazioni balanced e quality di DLSS, i colpi diventano meno precisi. Per qualche strano motivo i mirini non si allineano al centro dello schermo.

Vista la sempre maggiore diffusione di schede GeForce RTX su PC, è diventato impellente risolvere la situazione, come annunciato dallo sviluppatore su Twitter:

Raven Software non ha dato una data d'uscita precisa per l'aggiornamento, limitandosi ad annunciarlo. Si spera che non manchi molto per vederlo implementato.

Nel mentre che aspettiamo, vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è disponibile anche per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.