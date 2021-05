Tales of Arise, immagini e dettagli: upgrade PS5 gratis, modalità grafiche, Dualsense

Tales of Arise è protagonista di un nuovo approfondimento sul PlayStation blog ufficiale giapponese, dal quale emergono nuove immagini e vari dettagli interessante sul nuovo e atteso capitolo della serie Bandai Namco.

Tales of Arise ha la data di uscita fissata per il 10 settembre 2021 e ha come protagonisti Alphen e Zion all'interno di una storia di guerra tra l'impero di Rena e i tentativi di resistenza al suo dominio sul mondo di Dahna, con gli eroi che si ritroveranno a fronteggiare una minaccia soverchiante data dalle enormi capacità dell'esercito imperiale.

Dall'approfondimento emergono diverse informazioni su Tales of Arise, il cui upgrade dalla versione PS4 a quella PS5 sarà gratuito, conferma Sony con Bandai Namco. La versione next gen conterrà dei miglioramenti in grado di sfruttare il potenziale superiore dell'hardware della nuova console.

Tra questi troviamo caricamenti ridotti grazie all'SSD e la presenza di due modalità grafiche: una incentrata sulla risoluzione a 4K e l'altra sulla performance, con il gioco a 60 fps, secondo lo schema classico che vediamo ormai da tempo in diversi casi.





Presente anche il supporto per il DualSense, con la possibilità di sfruttare il feedback aptico. Inoltre, sono presenti le funzionalità Game Help specifiche per l'interfaccia di PS5, in grado di approfondire ulteriormente l'esperienza di gioco sulla console Sony.

Per altre informazioni, vi rimandiamo all'anteprima di Tales of Arise, gioco che a quanto pare ha rappresentato una grossa sfida per gli sviluppatori.