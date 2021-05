Nier: Replicant: data miner ha trovato riferimenti alla versione Nintendo Switch

NieR: Replicant potrebbe arrivare su Nintendo Switch, almeno stando ai riferimenti alla console ibrida scoperti tra i file di gioco da un data miner, che ha poi pubblicato il tutto su Reddit alimentando così il fuoco della speranza.

Nei file si parla di impostazioni grafiche relative a "NX", il nome di lavorazione di Nintendo Switch. Naturalmente la presenza di queste stringhe non dimostra automaticamente l'esistenza del port, che nel frattempo potrebbe essere stato cancellato o, semplice, solo testato. Comunque sia, se aggiungiamo il fatto che nei mesi scorsi la versione Switch di NieR: Replicant è stata messa a listino da Amazon France, ci troviamo di fronte a un nuovo indizio che non va sottovalutato.

Per adesso, comunque, Nier Replicant ver1.22474487139 rimane disponibile solo per PC, Xbox One e PS4. In futuro vedremo se ci saranno altre versioni. Per chi non lo conoscesse, è il prequel di NieR: Automata, uscito originariamente nel 2010 su Xbox 360 e PS3. La prima versione non riscosse molto successo, né di pubblico, né di critica, ma la scoperta di NieR: Automata ha fatto cambiare il giudizio generale anche su quell'esperienza, forse all'epoca derubricata troppo velocemente come fallimentare.