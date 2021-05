DualSense di PS5: un aggiornamento migliora come funziona coi giochi PS4

Kurt Margenau, co-director di The Last of Us Parte 2, ha svelato che ad aprile Sony ha pubblicato un aggiornamento del firmware del DualSense di PS5 che migliora il suo funzionamento coi giochi PS4 in retrocompatibilità. Grazie ad esso, il controller di nuova generazione di Sony migliora il feedback aptico anche in quei giochi che non sono stati creati per esso, dando delle sensazioni migliori.

Kurt Margenau lo svela solo adesso, dato che questa differenza è notabile adesso che la patch 1.08 di The Last of Us 2 è disponibile per il download.

"Dato che molti di voi stanno ritornando su TLOU2 su PS5, potreste notare che il feedback aptico si sente meglio. Ciò è dovuto a un aggiornamento firmware del controller DualSense dello scorso aprile", ha spiegato il dirigente di Naughty Dog attraverso Twitter.