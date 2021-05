Stellaris: Console Edition: trailer con la data di uscita del Pass Espansione 4 e di Federations

Paradox sta continuando ad espandere anche Stellaris: Console Edition, per avvicinarsi allo stato di avanzamento del gioco su PC. Durante il PDXCon 2021, il publisher ha annunciato con un trailer la data di uscita del Pass Espansione 4 di Stellaris Console Edition, oltre che del DLC Federations. Entrambe queste novità saranno disponibili a partire dal 17 giugno 2021 su Xbox One e PlayStation 4.

Il pass prende il via con Federations, un'espansione incentrata sulla comunità galattica e sulla sua politica interna. Federations offre ai giocatori capacità diplomatiche estese, oltre a istituire un potente senato galattico. Gli aspiranti legislatori hanno ora la possibilità di mostrare la loro abilità politica a livello astronomico.

Ecco le caratteristiche principali di Federations:

Federazioni estese: Con capacità diplomatiche estese, i giocatori possono raggiungere la coesione interna delle loro federazioni e sbloccare potenti ricompense per tutti i membri. Che tu ti unisca a una Trade League, Martial Alliance o Hegemony, l'iscrizione può essere estremamente vantaggiosa.

Con capacità diplomatiche estese, i giocatori possono raggiungere la coesione interna delle loro federazioni e sbloccare potenti ricompense per tutti i membri. Che tu ti unisca a una Trade League, Martial Alliance o Hegemony, l'iscrizione può essere estremamente vantaggiosa. Comunità galattica: Unisci gli imperi spaziali con un senato galattico che può votare su una vasta gamma di risoluzioni per guidare le agende legislative. Ad esempio, i giocatori possono approvare una risoluzione per aumentare gli impegni per la difesa collettiva o incanalare i profitti verso le élite ricche. I membri possono anche sanzionare coloro che sfidano la comunità e mettere in atto un unico obiettivo galattico. Convinci il senato a posizionarti come leader, scambiando favori e manovrando, facendo tutto il necessario per ottenere influenza tra i cospiratori.

Unisci gli imperi spaziali con un senato galattico che può votare su una vasta gamma di risoluzioni per guidare le agende legislative. Ad esempio, i giocatori possono approvare una risoluzione per aumentare gli impegni per la difesa collettiva o incanalare i profitti verso le élite ricche. I membri possono anche sanzionare coloro che sfidano la comunità e mettere in atto un unico obiettivo galattico. Convinci il senato a posizionarti come leader, scambiando favori e manovrando, facendo tutto il necessario per ottenere influenza tra i cospiratori. Origini : Ogni impero ha una storia che plasma il suo percorso. Dona alla tua civiltà radici più profonde con il nuovo sistema di Origins. Scegliendo un'origine, i giocatori possono arricchire il background del loro impero e modificarne le condizioni di partenza. Che si tratti di Void Dwellers che hanno abbandonato il loro pianeta natale per vivere in orbita perpetua, o di una società che adora e protegge un potente Tree of Life, puoi gettare saggiamente le basi per i semi del tuo impero.

: Ogni impero ha una storia che plasma il suo percorso. Dona alla tua civiltà radici più profonde con il nuovo sistema di Origins. Scegliendo un'origine, i giocatori possono arricchire il background del loro impero e modificarne le condizioni di partenza. Che si tratti di Void Dwellers che hanno abbandonato il loro pianeta natale per vivere in orbita perpetua, o di una società che adora e protegge un potente Tree of Life, puoi gettare saggiamente le basi per i semi del tuo impero. Nuove costruzioni: Costruisci nuovi gloriosi progetti per il tuo impero come il Juggernaut, un'enorme base stellare mobile che fornisce una base di riparazione mobile anche in territorio nemico, o il Mega Shipyard, una nuova megastruttura che può sfornare flotte con una velocità incredibile. Offrendo vantaggi tattici e una buona dose di shock e/o stupore, questi saranno sicuramente una risorsa per qualsiasi impero spaziale.

Il pass di espansione includerà anche le seguenti aggiunte entro la fine dell'anno:

Ancient Relics Story Pack: Scopri le rovine di civiltà morte da tempo in Relic Worlds per ricostruire la storia della loro ascesa e della loro eventuale caduta. Scovare le loro città e navi abbandonate per portare alla luce la verità, scoprire potenti reliquie e sfruttarle per le ambizioni del tuo impero.

Necroids Species Pack: Una nuovissima selezione di ritratti, educazione civica, set di navi e altri cosmetici per i giocatori che non temono l'aldilà o il lato oscuro della galassia. I necroidi sono una specie intelligente che crede che la morte non sia la fine, ma piuttosto l'inizio del loro viaggio.

Per festeggiare il quinto anniversario di Stellaris, Paradox Interactive offrirà un weekend di gioco gratuito per i giocatori PC dal 20 al 23 maggio. Inoltre, Stellaris e tutte le espansioni saranno scontate fino al 75% durante uno speciale weekend dal 20 al 24 maggio su Steam.

Per quanto riguarda le console, Paradox ha ottimizzato Stellaris: Console Edition per le console Xbox Series X|S di nuova generazione, così come su Playstation 5