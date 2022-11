Dune: Spice Wars è in arrivo su PC Game Pass assieme all'aggiornamento "Sand and Air"

Dune: Spice Wars, lo strategico di Shiro Games e Funcom basato sull'universo del romanzo di Frank Harbert, "presto" sarà disponibile nel catalogo degli abbonati a PC Game Pass assieme all'aggiornamento "Sand and Air". L'annuncio è arrivato tramite un trailer pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Xbox, che potrete visualizzare di seguito.

Dune: Spice Wars è un gioco di strategia in tempo reale con elementi X4 realizzato da Shiro Games, autori anche dell'apprezzato Northgard. I giocatori dovranno condurre la propria fazione con l'obiettivo di controllare e dominare l'ostile pianeta deserto di Arrakis. Per farlo potranno sfruttare sotterfugi, influenza politica, supremazia economica o, se necessario, guerra aperta. Tra le fazioni disponibili troviamo anche quelle della casa di Atreides e Harkonnen.

Il gioco è disponibile su PC in Accesso Anticipato dall'inizio dell'anno, riscuotendo fin da subito un ottimo successo e la vetta della classifica di Steam. Dune: Spice Wars non ha ancora una data di lancio precisa per PC Game Pass, ma il filmato parla di "soon", dunque non dovrebbe essere troppo lontana. In concomitanza con l'inclusione del gioco nel catalogo del servizio verrà pubblicato il corposo aggiornamento gratuito "Sand and Air", che includerà nuove funzionalità per il gameplay, unità e molto altro ancora, con ulteriori dettagli che verranno condivisi prossimamente.

Per avere più informazioni sul gioco, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Dune: Spice Wars, in cui vi offriamo le nostre impressioni sul 4X di Shiro Games:

"Dune: Spice Wars ci è piaciuto. Probabilmente è presto per esporsi, ma siamo rimasti coinvolti dalle sue dinamiche e da come legge Dune in chiave strategica, senza scadere in formule semplificate e di massa. Vedremo se la versione finale confermerà le buone impressioni avute finora, intanto continuiamo a giocare."

Che ne pensate, approfitterete dell'inclusione del gioco su PC Game Pass per provarlo? Fatecelo sapere nei commenti.