Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica al 30 ottobre 2022, The Watcher primo

La classifica delle serie TV e dei film più visti su Netflix in Italia si aggiorna al 30 ottobre con una sorpresa: The Watcher, lo show con Naomi Watts e Bobby Cannavale, ha raggiunto la prima posizione superando Dahmer.

The Watcher - Stagione 1 Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dhamer From Scratch - La forza di un amore Tutto chiede Salvezza - Stagione 1 Vatican Girl - La scomparsa di Emanuela Orlandi Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities - Stagione 1 Barbari II The Playlist Dynasty - Stagione 5 L'imperatrice - Stragione 1

Dahmer ha dunque perso il comando della top 10, mentre Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities ha fatto il proprio debutto la scorsa settimana in sesta posizione, ma immaginiamo avrà tempo per rimontare e accomodarsi in una zona più alta della classifica.

The Good Nurse L'Accademia del Bene e del Male Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale Jaula Rapiniamo il Duce Oltre l'Universo Hellhole La ragazza più fortunata del mondo Lasciarsi un giorno a Roma La maledizione di Bridge Hollow

Sul fronte dei film più visti assistiamo all'esordio di The Good Nurse con Jessica Chastain ed Eddie Redmayne, nonché a diverse new entry che vanno a stravolgere la top 10, fra cui l'interessante produzione italiana Rapiniamo il Duce.