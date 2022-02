Dune: Spice Wars: il primo video di gameplay

Vediamo il primo video di gameplay di Dune: Spice Wars, strategico in tempo reale con elementi 4X ambientato nell'universo creato da Frank Herbert, in sviluppo per PC e in arrivo in accesso anticipato nel 2022, in data ancora da destinarsi.

Il video, che trovate in testa alla notizia, mostra delle sequenze di gioco puro. Alcune mostrano il pianeta Arrakis, dove si svolgerà l'azione. Altre sono dedicate all'esplorazione delle mappe e alla raccolta delle risorse. Infine, possiamo vedere i movimenti delle truppe e anche una battaglia. Una manna per gli appassionati di Dune.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recente anteprima di Dune: Spice Wars, in cui abbiamo scritto:

Sarà Dune: Spice Wars a guidare nuovamente l'universo immaginato da Frank Herbert sulla vetta degli strategici? Grazie al nome farà sicuramente parlare di sé, ma una simile licenza va maneggiata con cura. Fortunatamente anche dal punto di vista del gameplay tutto sembra essere al suo posto, ma per sbilanciarci aspettiamo di scoprirne di più...