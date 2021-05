E3 2021 propone portale e app gratis per interagire con gli show e altri giocatori

ESA, l'organizzatore dell'E3, ha svelato che i fan dei videogiochi di tutto il mondo avranno modo di seguire l'E3 2021 tramite un portale online e un'app mobile gratuita. L'app e il portale permetteranno di seguire le novità più recenti, sotto forma di video e articoli, e di seguire gli eventi in diretta.

Sarà possibile anche interagire con una serie di sondaggi, tweet suggeriti e altri elementi. I giocatori potranno creare un proprio account e discutere degli annunci con gli altri utenti dell'E3 2021. Sarà possibile personalizzare il proprio profilo e avatar.

E3 2021: digitale ma interattivo

"Dal momento nel quale abbiamo deciso di proporre un'E3 virtuale, ci siamo focalizzati sul fornire un'esperienza interattiva per i fan di tutto il mondo che vada oltre la tipica diretta video. Il risultato è un portale e un'app online che permetteranno ai fan, ai media e ai professionisti dell'industria di avere un'esperienza E3 ideata per proseguire in parallelo ai quattro giorni di dirette, posizionando le fondamenta per far proseguire gli elementi interattivi dell'E3 oltre gli show virtuali di quest'anno." Queste le parole, in traduzione, di Stanley Pierre-Louis, President & CEO di ESA.

Sarà possibile cominciare a scaricare e creare il proprio account nell'app e nel portale verso la fine di maggio 2021. Inoltre, vi ricordiamo che è stata annunciata la data dell'evento di presentazione estivo post-E3 2021 di EA Play Live 21.