Itch.io lancia la giornata dei creatori in cui darà il 100% dei ricavi agli autori

Itch.io ha lanciato il Creator Day, o giornata dei creatori, in cui darà tutti i ricavi delle vendite agli autori che vendono le loro opere nel negozio. Si parla di autori e creatori, e non di sviluppatori, perché su itch.io si trovano in vendita anche libri, giochi di ruolo cartacei, colonne sonore e molto altro ancora.

Il creator day cade il venerdì 14 maggio 2021, ossia domani al momento di scrivere questa notizia. Itch.io ha consigliato agli autori di spingere il più possibile le vendite, mettendo magari in saldo i loro prodotti, in modo da poter sfruttare al meglio l'occasione.

Recentemente Itch.io è assurta agli onori delle cronache per via del processo che vede contrapposte Epic Games e Apple, in cui è stata citata per i suoi contenuti di natura erotica. In verità cercando nel negozio troverete giochi di ogni tipo, tra i quali molti sperimentali, molti tributi ai classici del passato e tanto altro ancora.. Fateci un giro.