Epic Games Store: gioco gratis PC del 13 maggio 2021 disponibile, il link download

Oggi, 13 maggio 2021, Epic Games ci regala un nuovo gioco gratis PC: parliamo di The Lion's Song, un'avventura narrativa molto interessante sviluppata da Mi'pu'mi Games. Vediamo tutti i dettagli sui requisiti PC, sulla trama e il link download.

Prima di tutto, vi ricordiamo che per poter reclamare il gioco gratis PC di oggi dovete andare sul sito ufficiale dell'Epic Games Store a questo indirizzo oppure usare il launcher. Al pari dei precedenti giochi, The Lion's Song sarà gratuito per sette giorni, ovvero dal 13 maggio 2021 fino al 20 maggio 2021.

The Lion's Song è un'avventura narrativa, come abbiamo detto. È ambientato all'inizio del 20° secolo e segue un gruppo di artisti e scienziati austriaci. Il gioco è diviso in episodi che seguono le vicende di una compositrice, di un artista, di una matematica e di uno scrittore; c'è poi un capitolo finale che tira le fila dell'intera vicenda.

Ecco i requisiti PC di The Lion's Song:



Sistema operativo: Windows 7SP1, 8, 8.1, 10

Processore: 2 GHZ

Memoria: 1 GB di RAM

Scheda video: DirectX 10 compatibile

DirectX: Versione 10

Memoria: 500 MB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX 10 compatibile

Recentemente, inoltre, è stato reso disponibile in formato gratuito per errore Valkyria Revolution su PS4 e PS5.