Biomutant sbarca su GeForce Now insieme ad altri quindici giochi

Biomutant sarà disponibile da subito su GeForce Now, ossia al giorno del lancio che avverrà il 25 maggio 2021. Ad annunciarlo è stata Nvidia stessa nel comunicato che illustra le novità in arrivo sul suo servizio di cloud gaming, che da oggi comprende ben quindici giochi in più (14 nuovi e uno di ritorno).

"Siamo felici che grazie a GeForce NOW un numero maggiore di giocatori potrà godersi gli sviluppi di questa strana creatura in continua evoluzione, insieme al suo florido mondo di gioco", ha dichiarato Florian Emmerich, Head of PR di THQ Nordic, publisher di Biomutant. "Ora i giocatori potranno scoprire tutto ciò che abbiamo in serbo per loro, anche se il loro PC non è tra i più nuovi e potenti".

Leggiamo l'elenco completo dei giochi aggiunti oggi a GeForce Now:

Di ritorno su GeForce NOW: