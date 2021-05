New Pokemon Snap debutta primo nelle classifiche giapponesi, un gioco PS5 nella top 10

New Pokémon Snap per Nintendo Switch ha debuttato primo nelle classifiche giapponesi di Famitsu (26/04 - 09/05/2021), che vedono finalmente apparire un gioco per PS5 nella top 10: Resident Evil Village, che ha conquistato la sesta posizione con 38.713 copie vendute.

La console ibrida di Nintendo domina sempre, prendendo sette posizioni su dieci, ma quantomeno non ci troviamo di fronte al solito monocolore. In seconda posizione troviamo Monster Hunter Rise, mentre in terza sempre Resident Evil Village, ma per PS4. Altro titolo non Switch in classifica è NieR Replicant ver. 1.22474487139 per PS4, sceso in settima posizione.

Sul fronte hardware Nintendo Switch continua a dominare, con più di 235.000 console vendute tra versione standard e edizione Lite, ma PS5 non va male vendendo più di 50.000 unità tra edizione con disco e solo digitale. Anche le Xbox Series hanno visto una crescita rispetto agli scorsi mesi, riuscendo a vendere in totale più di 1.200 console. Non è moltissimo, ma ricordiamoci sempre che siamo in Giappone.

Classifica software

[NSW] New Pokemon Snap (The Pokemon Company, 04/30/21) - 194,385 (Nuovo) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) - 171,067 (2,141,438) [PS4] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) - 111,171 (Nuovo) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 02/12/21) - 53,347 (728,009) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 42,348 (2,167,409) [PS5] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) - 38,713 (Nuovo) [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139... (Square Enix, 04/22/21) - 37,824 (146,662) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 31,47 (2,554,184) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 31,045 (3,824,997) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 29,549 (1,940,130)

Vendite hardware



Switch - 170,898 (15,981,320) Switch Lite - 65,130 (3,771,281) PlayStation 5 - 44,960 (595,871) PlayStation 5 Digital Edition - 8,680 (116,547) PlayStation 4 - 2,584 (7,783,139) New 2DS LL (including 2DS) - 1,027 (1,163,587) Xbox Series X - 808 (32,060) Xbox Series S - 399 (10,537)