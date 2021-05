Bandai Namco: ricavi record nel 2020, in Europa si vendono più giochi

Bandai Namco può celebrare ottimi risultati finanziari. La compagnia ha ottenuto un ricavo nell'anno fiscale 2020 (ovvero da aprile 2020 fino a marzo 2021) pari a 6.8 miliardi di dollari. Il profitto operativo è cresciuto del 7.5% ed è pari a 777 milioni di dollari. Il lato videoludico, in particolar modo, è valso 1.07 miliardi di dollari ovvero un +19.8% rispetto allo scorso anno.

Parlando precisamente di giochi, Bandai Namco ha venduto 41.4 milioni di copie in 51 Paesi. Secondo i dati segnalati da GamesIndustry.biz, si parla di 3.4 milioni di copie vendute tramite 44 giochi in Giappone, 16.2 milioni di copie vendute nelle Americhe tramite 25 giochi e 21.7 milioni di copie vendute tramite 34 giochi in Europa. Anche se in Europa si vendono più giochi, la media di unità vendute per gioco è quasi pari tra Americhe ed EU (rispettivamente, 0.648 milioni e 0.638 milioni).

Bandai Namco va sempre più forte

Il lato videoludico ha visto diverse crescite, ma la pandemia ha colpitop le divisioni di produzione musicale e visiva che hanno visto un calo del 40%, insieme al lato "amusement" (parchi, arcade...) che ha subito un calo del 30%. Ciò ha causato la chiusura di 44 stabilimenti di Bandai Namco in tutto il mondo. Per il 2021, la compagnia si aspetta un calo del 64.1% nei ricavi con un calo del 70.9% nei profitti.

In questi giorni stanno circolando i risultati finanziari di molte compagnie videoludiche: come Ubisoft che segnala utili da record, Assassin's Creed Valhalla e Just Dance sugli scudi. Per quanto riguarda EA, si parla di record di incassi: 4 miliardi dalle microtransazioni "valgono 130 milioni di giochi".