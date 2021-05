Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi: l'intervista al producer Fabian Salomon

L'avventura di Eivor continua in Irlanda grazie all'espansione L'Ira dei Druidi. Per l'occasione, Ubisoft Italia ha organizzato per noi un'intervista al producer del DLC, il francesissimo Fabian Salomon che ha risposto con solerzia a tutti i nostri interrogativi. Per rendere le cose più interessanti, abbiamo però cercato di variare un po', del resto la recensione dell'espansione è già online e sarebbe stato inutile approfondire ciò che si può già giocare. Abbiamo quindi cercato di capire in che modo vengono creati questi contenuti aggiuntivi, sperando naturalmente che sia di vostro interesse. Buona lettura!

Longevità: qual è il bilanciamento perfetto? Un nuovo cast è pronto ad accogliervi tra le lande irlandesi... Per un gioco longevo come Assassin's Creed Valhalla, come si decidono i tempi di distribuzione di un contenuto aggiuntivo? Aspettate che una buona percentuale di giocatori lo abbia portato a termine oppure avete un tabella di marcia e vi attenete a quella?

È un mix di queste due opzioni. Pianifichiamo prima, assicurandoci che la maggior parte possano giocare al DLC in base alla loro progressione. Vogliamo tenere alta la qualità il più possibile, quindi se dovesse servire, in base ai dati raccolti, possiamo modificare l'uscita di conseguenza senza grossi problemi. Potresti comunicarci quanti giocatori al momento hanno finito Assassin's Creed Valhalla?

Mi spiace ma non ho questi dati a mia disposizione. Chiediamo perché le maggiori critiche all'ultimo Assassin's Creed sono relative alla sua presunta eccessiva durata. Tu pensi che questo sia un valore fondamentale per la serie? Un gioco come questo deve durare fino ad esaurire le sue idee di gameplay, abbastanza per narrare una buona storia oppure fino a che non giustifica il suo prezzo?

Questa è davvero una buona domanda. Prima di tutto penso che la maggior parte degli utenti si stia godendo il nostro ultimo gioco. Al contrario, quando un titolo è troppo corto, sono in molti a lamentarsi della longevità, chiedendo di più. Valhalla è comunque un gioco di ruolo, ci sono moltissimi personaggi, numerosi incastri narrativi e così via, inoltre la mappa è molto molto grande e penso che tutto questo giustifichi la sua lunghezza. Ci vogliono circa 80/90 ore per finirlo ma se ti piace completare ogni sfida ce ne vogliono ovviamente molte di più. Non dirlo a me che sono un giocatore molto lento, sono circa a metà del gioco base e devo dire che fino a questo momento posso dirmi soddisfatto.

In Valhalla ci sono molte cose nascoste da scoprire, luoghi bellissimi da vedere, quindi si è spinti a giocare ancora e ancora e può durare davvero molto.

L'esigenza di una nuova mappa Niente rovine romane bensì celtiche, nuovi colori, nuove sorprese e tanti nuovi segreti nell'irlanda de L'Ira dei Druidi Non pensi che questi bellissimi mondi virtuali, così dettagliati, sono in un certo senso sottoutilizzati? Penso a Yakuza di Sega, al fatto che la sua piccola mappa è alla base di ogni gioco della serie da quindici anni, poi vedo giochi come Assassin's Creed che nel giro di un anno dimenticano queste bellissimi scenari, questi fantastici contesti storici, per costruirne di nuovi. Ma quante storie potrebbero ancora essere ambientate nella mappa di Valhalla? E come mai per L'Ira dei Druidi avete deciso di crearne una nuova?

L'obiettivo dell'espansione è di portare ai giocatori nuove formule di gameplay e di conseguenza una nuova ambientazione. Ascoltando gli utenti, alla domanda su cosa vorrebbero vedere in un'espansione, la maggior parte chiede proprio nuovi territori da esplorare. Ecco perché abbiamo optato per questo approccio. L'Inghilterra continua ad essere sfruttata attraverso i contenuti gratuiti che mettiamo a disposizione ogni mese. Quanto ci vuole per costruire una mappa come l'Irlanda presente in questa espansione?

Praticamente un anno intero, incluse tutte le ricerche necessarie che si svolgono solitamente nel luogo scelto. In questo caso però per colpa del Covid non abbiamo potuto farlo e per garantire un certo realismo abbiamo collaborato con universitari specializzati in diversi campi, anche per quel che riguarda il linguaggio da utilizzare e naturalmente per essere storicamente accurati. E quante persone sono state necessarie per fare tutto?

Circa 120 persone dai diversi team Ubisoft. Parlaci dell'Irlanda di questa espansione, quali sono le maggiori differenze con la mappa che abbiamo esplorato in Valhalla?

Abbiamo cercato di marcare le differenze. L'Irlanda non è molto lontana dall'Inghilterra, quindi abbiamo dovuto lavorare duramente per caratterizzare la nuova mappa utilizzando elementi diversi, come una nuova illuminazione, una nuova palette di colori e sostituendo le rovine romane con quelle celtiche. Tutto per questo per cambiare "mood" all'espansione rispetto a quello che permea il gioco base, introducendo nuovi elementi di folklore strettamente legati alla regione nel quale L'Ira dei Druidi è ambientato. Abbiamo anche un'altra grande città, come Dublino. Dublino è grande come Londra nel gioco base?

Leggermente più piccola di Londra ma rimane comunque una città grande per la media di Valhalla.