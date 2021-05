Epic Games Store: il gioco gratis della prossima settimana è un mistero

Epic Games Store non ha indicato quale sarà il gioco gratis della prossima settimana, mettendo al posto della copertina la classica immagine segnaposto che indica un gioco misterioso. Difficile dire cosa ci aspetti, ma possiamo comunque fare alcune considerazioni.

Infatti, ogni volta che l'Epic Games Store ha nascosto i giochi gratuiti della settimana successiva, è perché erano più grossi di quelli che normalmente entrano a far parte dell'offerta. Ricorderete sicuramente i tripla A regalati settimanalmente in alcuni periodi particolari. Anche in questo caso, quindi, la speranza è che venga dato qualche titolo maggiore, oppure che il mistero riguardi qualche offerta eccezionale. Nei giorni scorsi è emerso che Epic Games vorrebbe regalare Unreal Tournament III, difficile però pensare che sia il vecchio arena shooter il titolo misterioso (anche se potrebbe essere accompagnato dall'annuncio della possibilità di giocare cross-store con Steam, che non sarebbe male).

Nel frattempo che aspettiamo di saperne di più, potete riscattare il poetico e sottovalutatissimo The Lion's Song, che sarà disponibile fino al 20 maggio 2021, alle ore 17:00.