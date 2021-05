Xbox e Halo compiono 20 anni: Microsoft celebra con tanti eventi

Il 2021 segna il 20esimo anniversario di Xbox e Halo. I due marchi, strettamente connessi, sono cresciuti fianco a fianco. Major Nelson, tramite il blog ufficiale, celebra questo traguardo e presenta tanti eventi pensati per festeggiare il compleanno della console e del gioco. Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, i giocatori possono usare l'hashtag #Xbox20 sui social per condividere i propri momenti preferiti di Xbox, le storie, le amicizie, i premi ottenuti e gli obbiettivi. I social Xbox saranno sfruttati anche per interagire con i fan, quindi Microsoft invita i giocatori a seguire i canali principali.

Inoltre, ci viene segnalato che è in arrivo nuovo merchandise sull'Xbox Gear Shop dedicata al 20° anniversario di Xbox. Ci sono poi una serie di wallpaper a tema Xbox e Halo scaricabili gratuitamente dal sito ufficiale.

Inoltre, Microsoft ci segnala che è possibile registrarsi all'Xbox FanFest per partecipare alle attività del 20° anniversario. Su console, potrete anche trovare gamerpic e tema del profilo dedicati. Alle 20:00 di oggi, 13 maggio 2021, sarà possibile seguire una diretta Twitch dedicata ad Halo Combat Evolved.

Nuovi annunci, attività e modi per celebrare Xbox e Halo saranno svelati nel corso dell'anno da Microsoft: non ci resta altro da fare se non attendere che la compagnia di Redmond sveli quanto ha in serbo per tutti i fan.

Rimanendo in tema Xbox e Game Pass: pare che sia in sviluppo un progetto con Timi Studios di Tencent, autori di Call of Duty Mobile.