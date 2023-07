EA Sports FC 24, un video di approfondimento sulla Carriera è in arrivo: vediamo data e ora

Electronic Arts ha confermato che avremo modo di vedere un nuovo trailer di EA Sports FC 24 . Si tratterà per la precisione di un approfondimento per la modalità Carriera . Il video si avvierà il 31 luglio alle 16:58 , ora italiana, ovvero circa 47 ore dal momento della scrittura di questa notizia.

EA Sports FC 24, alcuni dettagli sul nuovo trailer

Sulla base di quanto riferito da PlayStation Game Size, il video di gameplay dovrebbe durare 6 minuti e 54 secondi. Precisiamo che non si tratta di informazioni ufficiali, anche se di norma tale account Twitter è preciso con questo tipo di dati. Non sappiamo però se tale durata includa anche un piccolo conto alla rovescia. In ogni caso, non pare che EA Sports FC 24 proporrà una lunghissima presentazione.

Ricordiamo poi che, come già indicato, EA Sports FC 24 includerà due modalità carriera: in una potremo giocare come allenatore e guidare la nostra squadra alla vittoria nazionale e internazionale; nell'altra saremo uno specifico giocatore e dovremo giocare nel nostro ruolo nel modo corretto per dimostrare le nostre capacità.

Ricordiamo che EA Sports FC 24 arriverà il 29 settembre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Secondo gli autori, inoltre, EA Sports FC 24 su Switch è "un grande traguardo": è "comparabile" con le versioni PS4 e Xbox One.