Eastward: video gameplay da 25 minuti mostra l'incantevole gioco indie

Lo sviluppatore Pixpi e l'editore Chucklefish hanno rilasciato tramite IGN USA un nuovo video gameplay da 25 minuti dedicato a Eastward, il gioco di ruolo d'azione ispirato agli anime degli anni novanta. Il filmato permette di vedere l'ambientazione, il sistema di combattimento (padella alla mano) e molte dinamiche di gioco con le quali dovremo confrontarci.

La descrizione ufficiale degli sviluppatore recita: "Eastward è un gioco d'avventura affascinante e dai minuziosi dettagli, del team di sviluppo indie di Shanghai Pixpil.

Nel prossimo futuro, la società sta iniziando a crollare. Una presenza tossica e letale si sta diffondendo per tutta la Terra, distruggendo e divorando tutto sul suo cammino. Ma la speranza di un mondo esterno di nuovo vivo e fiorente si risveglia in un minatore sotterraneo e una ragazza misteriosa!

Scappa dalle grinfie tiranniche della società sotterranea di Sandfill e unisciti all'improbabile coppia di Eastward in un'entusiasmante avventura nelle terre di superficie! Scopri insediamenti belli quanto bizzarri e stringi nuove amicizie mentre viaggi per il mondo in ferrovia.

Scopri il mondo strano e magnifico di Eastward. Sali a bordo della ferrovia che attraversa questo continente in rovina, fermandoti ad esplorare le affollate città, i curiosi campeggi e le ombrose foreste. Respingi bizzarri mostri e boss feroci con l'arma preferita di John, che sia un lanciafiamme, uno spara-ingranaggi o la fidata padella.

Se sei in vena di misericordia, puoi anche stordirli con i colpi cinetici di Sam. Alterna tra John e Sam per risolvere enigmi ambientali e farti strada per dungeon imbattibili, separali per sbloccare percorsi nascosti e tienili insieme mentre attraversi le zone più pericolose. Fai conoscenza con un eccentrico cast di personaggi dalla spiccata personalità! Immergiti in questa commovente avventura narrativa, piena di divertimento e umorismo bizzarro.

Crea piatti genuini e deliziosi della cucina eastwardiana con ingredienti (più o meno) freschi e biologici da foreste tossiche, allevamenti di crostacei e centri commerciali abbandonati. Queste prelibatezze ti daranno bonus per la salute, potenziamenti e vantaggi segreti."

Eastward è atteso per il 2021 su PC e Nintendo Switch. Se siete in cerca di indie, non dovreste perdervi i migliori titoli dell'estate, come Death's Door, Cris Tales, The Ascent.