Genshin Impact, il cosplay di Lumine firmato Oichi è minaccioso e affascinante

Lumine è la protagonista dell'ultimo cosplay di Oichi, che ha voluto esprimere la propria passione per Genshin Impact vestendo i panni della sua protagonista femminile.

Forte al lancio di un successo incredibile, Genshin Impact continua a coinvolgere ogni mese tantissimi utenti, tanto su PC e console quanto su mobile, e Oichi evidentemente lo sa bene.

La modella russa raramente sbaglia un colpo, come dimostrano le sue interpretazioni di Mikasa da L'Attacco dei Giganti, Zelda da Breath of the Wild, 2B da NieR Automata o Peach da Super Mario Bros..

"Una storiella divertente: quando la mia Lumine ha ricevuto l'elemento della terra, non ho potuto raccogliere semi di Dandelion per un mese intero perché non c'erano personaggi Anemo", ha scritto Oichi nel suo post su Instagram.