eBay: i Cyber edays proseguono con tanti sconti per il Black Friday 2022, fino al -70%

Il Black Friday 20022 ha finalmente raggiunto il suo momento clou, con tante offerte interessanti per diversi tipi di prodotti, che siano videogiochi, smartphone, smart TV, componenti PC e non solo. Anche su eBay potete trovare tante offerte interessanti, che non andrebbero assolutamente perse. Sono infatti in corso i Cyber edays di eBay, con promozioni che arrivano fino al -70%.

Le offerte sono molteplici e il nostro consiglio è di esplorarle in prima persona, raggiungendo questa pagina di eBay.

Possiamo però darvi comunque qualche suggerimento sulle promozioni ora in corso su eBay in occasione dei Cyber edays. Se siete in cerca di console, allora potreste essere interessati a Xbox Series X, ora disponibile con un piccolo sconto che porta il prezzo a 479.90€. Trova una console di fascia alta in sconto è un sogno con PlayStation, ma se preferite Xbox avete più fortuna. Inoltre, come non citare anche Nintendo Switch, ora disponibile a 259.90€, un prezzo degno di una console ricolma di capolavori.

Xbox Series X

Cambiando ambito, se siete in cerca di uno smartphone, allora dovreste dare un'occhiata al SAMSUNG Galaxy Z Flip 4 5G F721 8+256GB in colorazione grafite, ora in vendita a 729.90€.

Se siete più interessati al mondo Apple, allora potete sfruttare lo sconto per gli Apple AirPods con custodia di ricarica via cavo, che sono ora disponibile a 119€ invece di 159.90€.

Per chi interessato più in generale al mondo geek, segnaliamo che vi sono molteplici offerte interessanti, come ad esempio il set LEGO Harry Potter: Castello di Hogwarts da 6.000 pezzi circa, che causerà l'invidia di tutti gli amici appassionati del genere.

Ricordiamo che tutti i prodotti indicati sono venduti da rivenditori professionisti, con un feedback molto alto. I pagamento sono sempre possibile con PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay.

