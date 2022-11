Need for Speed Unbound, insulti dal profilo Twitter: EA si scusa

Need for Speed Unbound è un episodio diverso dal solito per la serie targata EA, ispirato alla street art e dunque ad atmosfere urbane che hanno spinto il publisher a impostare anche la comunicazione social in un certo modo.

È accaduto però che, di fronte ad alcune critiche, invero neanche particolarmente violente (e lo diciamo con cognizione di causa), la persona che gestisce il profilo Twitter del gioco ha perso la testa, cominciando a reagire alle provocazioni insultando gli utenti, come si può vedere negli screenshot riportati da Dexerto.

Tale Kylo ha scritto un paio di post lamentandosi della politica dei tre giorni di accesso anticipato per chi effettua il preorder della Palace Edition di Need for Speed Unbound, senza utilizzare termini effettivamente duri, al che il profilo ha risposto dicendo che aveva un "milkshake brain", il cervello in pappa.

Qualche ora dopo è arrivato il messaggio di scuse da parte di Electronic Arts. "Dobbiamo ammettere che ci siamo fatti un po' prendere dall'entusiasmo per il lancio e alcune delle nostre ultime risposte sui social hanno superato il limite", si legge nel post.

"Vogliamo dunque scusarci con gli utenti che sono rimasti infastiditi dal nostro comportamento. Cercheremo di far meglio. Ci vediamo qui la prossima settimana."