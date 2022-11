GeForce Now: tante offerte da Nvidia per il Black Friday, o Green Thursday che dir si voglia

Il Greeen Thursday di GeForce Now è iniziato, che corrisponderebbe al Black Friday di Nvidia, con tante offerte legate al servizio di cloud gaming in abbonamento della compagnia.

L'offerta riguarda i buoni regalo, come possiamo leggere:

"Che tu stia cercando un regalo dell'ultimo minuto o semplicemente un appassionato giocatore, GeForce NOW ha quello che fa per te: solo per una settimana, con ogni acquisto di un buono regalo GeForce NOW del valore di 50 €, NVIDIA te ne regala un altro del valore di 20€.

"Queste carte regalo possono essere applicate al livello di abbonamento di tua scelta per soddisfare le tue esigenze di gioco, che si tratti di un abbonamento Priority o RTX 3080. La carta regalo GeForce NOW del valore di 50€ è riscattabile per un abbonamento Priority di 6 mesi o un abbonamento RTX 3080 di 1 mese. La carta regalo GeForce NOW del valore di 20€, è riscattabile per un abbonamento Priority di 2 mesi o un abbonamento RTX 3080 di 1 mese e verrà consegnata digitalmente per garantirti l'accesso istantaneo.

I membri che acquistano i voucher otterranno accessi più rapidi agli oltre 1.400 giochi nella libreria GeForce NOW e potranno giocare in streaming fino a 1080p a 60 fotogrammi al secondo con l'abbonamento Priority o fino a 4K a 60 FPS o 1440p a 120FPS con un abbonamento RTX 3080."

Pubblicato anche l'elenco dei giochi appena aggiunti al servizio, tra i quali Evil West: