eFootball 2022 e PES 2021: Konami regala 2.000 monete myClub e si scusa ancora per lo stato del gioco

Che ne direste di guadagnare 2.000 monete myClub di PES 2021, più precisamente per l'eFootball PES 2021 Season Update, facendo praticamente niente, a parte concludere il tutorial del gioco? Konami ha attivato questa offerta, che si concluderà il 2 dicembre 2021, per chiedere di nuovo scusa per lo stato di eFootball 2022 e per il rinvio dell'aggiornamento 1.0.0 alla primavera del 2022.

Oltre alle monete in regalo, l'editore giapponese ha anche riattivato gli eventi Matchday e VS COM e ha aggiunto dei nuovi Agenti Speciali.

Konami ha anche valutato l'aggiornamento delle licenze per i dati di eFootball PES 2021, così da poter prolungare ulteriormente la vita del gioco, ma non c'è stato niente da fare a causa di problematiche tecniche insuperabili. Probabilmente i costi sarebbero stati troppo ingenti.

Per quanto riguarda eFootball 2022, il team di sviluppo è al lavoro sull'aggiornamento 1.0.0 per fargli raggiungere la qualità desiderata dai videogiocatori. Vedremo quando sarà disponibile se sarà effettivamente così.

eFootaball 2022 è la nuova incarnazione della serie calcistica di Konami. Purtroppo la prima versione è uscita con moltissimi problemi, tanto da causare una forte reazione da parte di fan, al punto che Konami ha rimandato alcuni aggiornamenti chiave e ha chiesto scusa a tutti.