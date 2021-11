Battlefield 2042, chat vocale considerata una funzionalità obsoleta da DICE

Battlefield 2042 non include ancora la chat vocale, una funzione fondamentale nell'ambito di un titolo esclusivamente a base multiplayer ma che DICE a quanto pare considera alla stregua di una funzionalità obsoleta, ovverosia una caratteristica formalmente in disuso.

Quando infatti il team di sviluppo ha annunciato l'arrivo di due update per Battlefield 2042, nel comunicato si leggeva testualmente: "vogliamo assicurarvi che stiamo valutando con attenzione i vostri desideri riguardo il ritorno di alcune funzionalità obsolete."

"Le scoreboard a fine match, server browser e funzioni come la chat vocale sono degli argomenti importanti per noi. Torneremo a parlarvene quando avremo delle cose che potremo mostrarvi, inclusi i dettagli sui nostri piani a lungo termine per determinate feature e funzioni."

La cosa era passata un po' sottotraccia, ma Tom Warren di The Verge l'ha rilanciata sui social al fine di sottolineare il bizzarro concetto espresso da DICE. La chat vocale non può infatti essere considerata una funzionalità obsoleta, a maggior ragione in un gioco del genere.

Attualmente tra i 10 giochi con le valutazioni peggiori degli utenti su Steam, Battlefield 2042 insomma potrebbe ricevere ulteriori critiche anche sul fronte della comunicazione; nell'attesa che le feature elencate, obsolete o meno, vengano rapidamente inserite.

