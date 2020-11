eFootball PES 2021: Juventus veste di rosa su PS4 e PC

Konami, in collaborazione con la Juventus, ha deciso di creare ufficialmente la quarta maglia del club torinese e distribuirla a tutti i fan di eFootball PES 2021 Season Update. Solo che al posto di inserirla all'interno di un aggiornamento ufficiale, il publisher giapponese e i bianconeri hanno deciso di creare un kit da installare attraverso la modalità Edit del gioco. Questo vuol dire che gli utenti Xbox One sono per il momento tagliati fuori, dato che questa funzionalità è presente solo su PS4 e PC.

Per scaricare il kit della Juventus dovrete andare a questo indirizzo. Troverete le istruzioni per installarlo a questo indirizzo.

Il quarto kit è quello che i bianconeri hanno utilizzato nella gara di campionato giocata allo Stadium contro l'Hellas Verona e da quella disputata dalle Women contro il Sassuolo. Si tratta di una rivisitazione del third kit 2015/16, ovvero la celebre maglia rosa.

Cosa ne pensate?