Elden Ring offline su Steam per un update oggi: il DLC Shadow of the Erdtree è vicino?

Il post su X specifica precisamente che l'update di sistema che verrà applicato non prevede nuovi contenuti di gioco, dunque non c'è da aspettarsi variazioni particolarmente visibili su questo fronte, in attesa di conoscere i dettagli più precisi di questa operazione.

L'account ufficiale di Elden Ring su X ha avvertito che i server di Elden Ring su Steam andranno offline nella giornata di oggi per una manutenzione programmata e aggiornamento di sistema , e il pensiero va subito a possibili preparativi in arrivo del DLC Shadow of the Erdtree, che non ha ancora una data ma potrebbe essere vicino.

Basta poco per accendere le speranze dei senzaluce

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l'unica immagine mostrata finora

L'update annunciato al momento riguarda solo la versione Steam e sembra riferirsi a un qualche aggiornamento applicato solo lato server, ma non è detto che questo non abbia poi ulteriori conseguenze con aggiornamenti anche da effettuare per gli utenti, magari anche su console.

Considerando l'aspettativa che circonda l'annunciata espansione Shadow of the Erdtree, è naturale che venga da pensare a preparativi che potrebbero riguardare il prossimo arrivo del grosso DLC per il gioco, che d'altra parte potrebbe non essere lontano.

Il mese di uscita che era spuntato da un leak legato a Thrustmaster il mese scorso parlava infatti di febbraio 2024 come finestra di lancio per l'espansione, e se questo fosse il caso potrebbero essere in corso alcuni aggiustamenti per prepararne l'arrivo. In ogni caso, al momento si tratta solo di supposizioni.