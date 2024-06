Embracer Group ha annunciato la chiusura della vendita di Gearbox a Take-Two

Embracer Group ha annunciato dal suo sito ufficiale la conclusione della vendita di Gearbox Interactive a Take-Two Interactive Software per circa 460 milioni di dollari, secondo le condizioni stabilite nei mesi scorsi.

"Il 28 marzo 2024, Embracer Group AB ("Embracer") ha stipulato un accordo per cedere Gearbox Entertainment a Take-Two Interactive Software, Inc. Tutte le condizioni per la transazione sono state ora soddisfatte e la transazione è stata chiusa oggi." Viene riportato sul comunicato ufficiale, che prosegue spiegando i cambiamenti portati dall'affare sul mercato azionario.