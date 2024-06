L'affascinante Strega di Path of Exile 2 si mostra in un nuovo trailer dedicato alla classe

Grinding Gear Games continua ad ampliare il suo Path of Exile 2 e il video più recente riguarda la classe della Witch, ovvero la strega, che si presenta in notevole forma all'interno di varie sezioni di gameplay che ne mettono in mostra le caratteristiche.

Dotata di notevole fascino, la Signora della Morte e della Rovina è in grado di comandare orde di non-morti e scatenare il caos sui nemici, come vediamo nel video riportato qui sotto incentrato su alcune abilità e capacità di attacco e difesa del personaggio in questione.

Ricorda sotto certi aspetti il celebre Negromante di Diablo in quanto fortemente basata sull'evocazione, tanto da trasformare le meccaniche di gioco attraverso l'uso di un vero e proprio esercito di minions.