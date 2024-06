Una nuova demo di Tales of Kenzera: ZAU consente di provare lungamente il gioco

L'editore EA Originals e lo studio di sviluppo Surgent Studios hanno annunciato la disponibilità di una nuova demo del metroidvania Tales of Kenzera: ZAU . È stata lanciata su PC tramite Steam e include tutti i molti aggiornamenti pubblicati dal lancio del gioco. Inoltre, è stato annunciato che da domani 13 giugno sarà disponibile una nuovissima versione di prova per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Dettagli sulla demo

La nuova demo consente di provare i primi minuti di gioco, facendo assaggiare ai giocatori il sistema di combattimento e quello di movimento, nonché l'introduzione della storia raccontata nel corso dell'avventura.

"Sconfiggete nemici predatori come i Roho ya Rungu e i Roho ya Mtupaji e fate attenzione all'astuto ed esplosivo Tokoloshe," viene spiegato per quanto riguarda i contenuti. Segue poi l'invito a cercare gli Echi nascosti che forniscono indizi importanti per comprendere come procederà la storia. Insomma, c'è molto da giocare.

Viene inoltre specificato che i salvataggi della demo saranno utilizzabili anche nel gioco completo e che, quindi, non si perderanno i progressi fatti. Per l'occasione Tales of Kenzera: ZAU è venduto con uno sconto del 25% in tutti i negozi. Lo sconto sarà applicato seguendo nelle tempistiche seguenti:

Epic Store: Fino al 18 giugno 2024

Xbox Serie X|S: Fino al 18 giugno 2024

PlayStation 5: fino al 19 giugno 2024

Steam e EA App: Dal 13 giugno all'11 luglio 2024

Infine, Tales of Kenzera: ZAU è disponibile su Nintendo Switch a meno di 15,00 euro fino alla fine di giugno.

Per chi non lo sapesse, recentemente è stata pubblicata la patch 1.1 di Tales of Kenzera: ZAU, che include miglioramenti per il gameplay, risolve diversi bug, modifica il bilanciamento generale dei combattimenti e altro ancora.