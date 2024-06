Marvel's Spider-Man 2 riceverà presto un update con nuovi costumi e altre novità, vediamo quando

Sony Interactive Entertainment e Insomniac Games hanno annunciato il prossimo arrivo di un nuovo update per Marvel's Spider-Man 2 che porterà il gioco alla versione 1.003.000, aggiungendo anche vari nuovi costumi per i protagonisti oltre a correzioni varie legate alla patch.

Il nuovo aggiornamento a Marvel's Spider-Man 2 è previsto con data di uscita fissata per il 18 giugno 2024 su PS5, con la caratteristica principale rappresentata da ben 8 costumi aggiuntivi per i protagonisti, di cui quattro derivati dai giochi precedenti e quattro invece completamente inediti.

Questi ultimi quattro sono design elaborati in collaborazione con stilisti o altre personalità celebri, che hanno preso parte al progetto di creazione dei costumi per Spider-Man in questo gioco, come vediamo di seguito.