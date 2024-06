10 demo da non perdere durante Steam Next Fest

Orientarsi in così poco tempo può essere difficile, visto che i giochi partecipanti sono davvero tantissimi. Niente paura: vi consigliamo 10 esperienze appartenenti a vari generi per darvi qualche spunto. Non dimenticate di segnalarci nei commenti giochi che vi interessano e che magari avete già provato, ma che non avete trovato in questa lista: la condivisione di consigli e suggerimenti è uno degli aspetti sociali più belli del mondo videoludico! Da ultimo, vi ricordiamo che inserire i vostri giochi preferiti nella lista di desideri della piattaforma di Valve è completamente gratuito ed è un ottimo modo per promuovere la visibilità dei lavori degli sviluppatori che vi stanno più a cuore.

Mentre gli eventi della Summer Game Fest si avviano verso la chiusura, ecco che arriva l'apertura di Steam Next Fest , festival dedicato ai videogiochi in uscita, in corso dal 10 al 17 giugno alle ore 19.00. Si tratta di un appuntamento ciclico, come sempre imperdibile per chi desidera guardare video gameplay commentati dagli sviluppatori e provare una marea di demo gratuite, relative a titoli anche molto blasonati o a piccolissimi indie.

Il piccolo team olandese dietro SCHiM ha creato uno stile visivo davvero distintivo, e l'idea alla base del gameplay è senz'altro interessante e piacevole. Non sono presenti testi: SCHiM si racconta soltanto tramite immagini. Nella demo dobbiamo risolvere alcuni semplici puzzle per proseguire. L'uscita di SCHiM è prevista a strettissimo giro: è fissata per il prossimo 18 luglio. Per ingannare l'attesa, potete provare la demo di SCHiM qui .

Gli sviluppatori ci hanno permesso di accedere in anteprima rispetto all'inizio di Steam Next Fest alla demo di SCHiM , avventura dal gameplay quantomai curioso: protagonista è un esserino chiamato schim. Gli schim sono l'anima e di un oggetto o di un essere vivente, e non possono mai essere separati da questo: tuttavia, questo evento traumatico è proprio l'avvio del percorso dello schim protagonista del gioco. Per muoversi, lo schim deve saltellare di ombra in ombra, evitando a tutti i costi le zone toccate dalla luce, nel tentativo di ritrovare l'essere umano da cui è stato separato.

Fin dalla demo, Necrosoft Games è riuscito a proporre un gran numero di nemici e di situazioni capaci di rendere i combattimenti frizzanti e stimolanti. Inoltre, è già possibile affrontare missioni secondarie che costituiscono diramazioni opzionali rispetto alla quest principale dei quattro protagonisti. Le giornate sono divise nei tre momenti di mattino, pomeriggio e sera, con attività talvolta disponibili esclusivamente in una determinata fascia temporale: un'ottima scelta per rendere il gameplay più dinamico e accattivante. Anche Demonschool non si farà attendere molto, visto che la sua uscita è prevista per il 13 settembre. Nel frattempo, potete provare la demo di Demonschool qui .

Anche nel caso di Demonschool abbiamo potuto accedere alla demo in anteprima . Si tratta di un videogioco di ruolo con combattimenti tattici a turni in prospettiva isometrica e un forte focus sulla narrazione. L'avventura si articolerà nello spazio di un semestre e prenderà le mosse da una scuola in un universo fantasy che esiste nell'intersezione tra mondo umano e demoniaco. Alla pixel art del gioco si accostano i ritratti in stile cartoon dei protagonisti, realizzati in uno stile vivace e a colori forti.

Non mancano elementi tipici dei simulatori di vita, come sessioni di cucina, pesca, sala giochi e uscite con i nuovi amici di Diana . A livello artistico, On Your Tail presenta un'ambientazione riconoscibilissima per noi italiani, tra casette dipinte a colori vivaci e spiagge assolate. Provando la demo (segnaliamo che è disponibile anche su Nintendo Switch) si sbloccheranno due costumi bonus per Diana nel gioco finale, la cui finestra d'uscita è fissata per quest'anno. Potete trovare la demo di On Your Tail qui .

Tra i protagonisti di Wholesome Direct lo scorso 8 giugno abbiamo trovato anche On Your Tail , avventura investigativa tutta italiana in sviluppo presso gli studi di Memorable Games. Tra relax e indagini, la coraggiosa Diana si muoverà tra le stradine della cittadina costiera di Borgo Marina a caccia della vacanza perfetta, ma anche di tanti segreti. Esplorando gli ambienti di gioco e chiacchierando con gli abitanti, potremo indagare sui misteri locali: sembra che un ladro si aggiri da queste parti...

Dungeons of Hinterberg

Restiamo in Europa salendo un po' più a nord, in un'Austria di fantasia piena di luoghi magici e rovine dimenticate. Luisa si è stufata della sua vita da giurista e ha deciso di gettarsi in un'avventura adrenalinica recandosi nel villaggio di Hinterberg, meta di grido per cercatori di tesori... E di guai. In effetti, le Alpi austriache di Dungeons of Hinterberg pullulano di mostri pericolosi e di caverne pronte a inghiottire gli esploratori inesperti.

Luisa è armata di spada, ingegno e poteri magici - che non fanno mai male, specie quando la situazione si fa seria. Dungeons of Hinterberg sembra stimolante nelle sue sessioni esplorative, da affrontare sullo snowboard e in funivia, e anche nei combattimenti. Non mancano puzzle e sessioni più calme all'insegna delle chiacchierate e degli scambi con gli abitanti del villaggio alpino. Completa il quadro uno stile grafico in cel shading davvero favoloso. Dungeons of Hinterberg uscirà il 18 luglio e, nell'attesa, potete provarne la demo qui.