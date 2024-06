Dragon Age: The Veilguard avrà una modalità fotografica

Dragon Age: The Veilguard è stato finalmente svelato con le solite reazioni miste, tra quelli che apprezzano le novità introdotte nel sistema di gioco e quelli che avrebbero voluto un titolo più in linea con i capitoli precedenti. Comunque sia è stato confermato da BioWare che in gioco ci sarà una modalità fotografica , come riportato nell'anteprima scritta da Digital Trends. Quindi gli appassionati di immagini tratte dai videogiochi saranno felici di sapere che potranno sbizzarrirsi anche dentro al nuovo Dragon Age.

Scarsità di dettagli

Purtroppo non ci sono dettagli in merito, nel senso che non sappiamo quali funzioni saranno incluse nella modalità e fino a dove ci si potrà spingere nel catturare immagini. Sicuramente si potrà modificare l'inquadratura e agire sui valori base come la luminosità o il contrasto, ma vi sapremo ridire.

Per Dragon Age: The Veilguard BioWare ha promesso una grande varietà di biomi, con luoghi molto spettacolari da visitare e, quindi, da fotografare. Il mondo di gioco sarà più grande di quello dei passati episodi, anche se non sappiamo ancora quanto. Detto questo, i fotografi virtuali avranno modo di mettersi alla prova.

Tra le altre novità, leggibili nella nostra anteprima, è stato confermato che Dragon Age: The Veilguard sarà basato su missioni e che avrà varie modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X/S, ossia si potrà valorizzare il dettaglio grafico a discapito della fluidità o viceversa.

Per il resto vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è stato svelato che sarà lanciato questo autunno su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Non vediamo l'ora di sapere quando, a questo punto.