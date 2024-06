GameStop smentisce la data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater trapelata

Ha fatto parecchio discutere la presunta data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, emersa per errore in un post poi velocemente cancellato da GameStop come fissata per il 17 novembre 2024 ma a quanto pare smentita in via ufficiale dalla compagnia stessa.

Ovviamente, non è escluso che si tratti solo di un motivo per togliersi la responsabilità di un grosso leak, ma registriamo comunque il fatto che GameStop ha ufficialmente smentito che quella sia la data di uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, visto che si tratta di un'informazione "non corretta", come riferito in maniera piuttosto chiara da un ulteriore messaggio più recente.

A dare consistenza al fatto che possa trattarsi di un errore c'è la questione che il 17 novembre 2024 risulta essere una domenica, giorno effettivamente strano per l'uscita di un gioco e difficilmente adottato anche in occasioni precedenti, tantomeno per quanto riguarda un titolo di questo rilievo.