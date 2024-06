Assassin's Creed Shadows: ecco quanto è grande la mappa

"È più o meno come quella di Origins, quindi più piccola di quella di Valhalla in termini di terriorio coperto," ha spiegato Lemay-Comtois in un'intervista concessa alla testata VGC. "In Giappone ci sono degli specchi d'acqua, ma non come nella Grecia di Assassin's Creed Odyssey, che era per metà formata d'acqua. Non è il caso del Giappone. Ci sono le coste e il lago Biwa è davvero grosso, ma la mappa è delle dimensioni di quella di Origins."

Una mappa adeguata

Naturalmente il team di sviluppo ha creato una mappa che riflette il territorio reale in cui è ambientato il gioco: "in Giappone ci sono più montagne, più colline e più valli. Il team che è andato a fare sopralluoghi sul posto ha scoperto che le cose più interessanti sono nelle valli. Ci sono dei templi davvero belli in cima a certe montagne, ma per la maggior parte sono ripide e difficili da espugnare e non c'è motivo di andarci."

Uno dei luoghi visitabili in Assassin's Creed Shadows

Stando a Lemay-Comtois, la mappa riflette le dimensioni della storia che Ubisoft vuole raccontare. Shadows si svolge nel Giappone del 16° secolo, in un periodo di unificazione. "La storia è ambientata per la maggior parte nell'area centrale del Giappone, quindi non ci siamo allargati all'intero territorio." Il team ha quindi creato alcuni dei luoghi più importanti legati alla storia e ha poi disegnato la mappa per rendere le distanze credibili, senza pretendere che ci vogliano interi giorni per andare da un posto all'altro come nella realtà.

Per il resto vi ricordiamo che Assassin's Creed Shadows uscirà il 15 novembre 2024 su PC, Xbox Series X/S e PS5.