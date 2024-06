L'autore di Elden Ring rispetta chi usa le guide, ma i giochi di FromSoftware sono fatti per andare alla cieca

Nonostante questa consapevolezza "non facciamo o pianifichiamo nulla con questo prerequisito. Se non altro, cerchiamo di soddisfare il giocatore che va completamente alla cieca e vuole procedere in modo organico."

Hidetaka Miyazaki, il director di Elden Ring, nonché il nome più noto di FromSoftware, ha dichiarato in un'intervista concessa a PC Gamer che FromSoftware si aspetta che i suoi giocatori procedano senza aiuti, ossia alla cieca : "Naturalmente i giocatori consulteranno delle guide, e sul web si troveranno moltissime informazioni condivise dalle comunità per accedere a segreti e strategie vincenti."

Difficile ma accessibile

La dichiarazione di Miyazaki ha una doppia valenza. Da una parte va a gratificare i giocatori più motivati dei titoli di FromSoftware, dall'altra stigmatizza una tendenza molto diffusa negli anni passati di inserire nei giochi degli elementi indecifrabili per vendere guide ufficiali.

Va anche detto che non viene esaltata la difficoltà a tutti i costi e che FromSoftware vorrebbe fare ancora di più per rendere i suoi giochi accessibili a un pubblico più ampio: "Se qualcuno che gioca senza aiuti non riesce, allora c'è spazio per dei miglioramenti da parte nostra e in futuro vorremmo provare a includere più questi giocatori."

Detto questo, non vi preoccupate, perché l'espansione di Elden Ring, Shadow of the Erdtree, non sarà permissiva e FromSoftware conta che se avete giocato abbastanza il titolo base sarete in grado di affrontarla.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà disponibile a partire dal 21 giugno 2024 su PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One. Leggete il nostro provato per saperne di più.