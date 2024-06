L'Epic Games Store è stato bucato: emerso un grosso elenco di giochi non annunciati in arrivo

Recentemente è stato lanciato il sito EpicDB , l'equivalente di SteamDB ma per l'Epic Games Store. Si tratta di un sito che va a pescare informazioni dai database del negozio digitale di Epic Games e da cui sono emersi degli elenchi di titoli di vari editori che ne contengono anche di non annunciati. La maggior parte hanno dei nomi in codice, ma c'è chi ne ha già decifrati alcuni.

Cosa si è scoperto finora

Ad esempio Rockstar Games sta per lanciare Semla, che potrebbe essere Max Payne 1 + 2 Remake o Red Dead Redemption. Attualmente l'archivio associato al nome è di 10 GB e molti pensano quindi che sià il primo Red Dead Redemption perché le dimensioni sono molto simili a quelle della versione PS4 del gioco.

Red Dead Redemption in arrivo su PC?

Anche Sony ha diversi titoli misteriosi in arrivo nel negozio di Epic: Testament dovrebbe essere Helldivers 2, Kondo dovrebbe essere Rise of the Ronin (anche se sul punto ci sono dubbi per via dell'editore), Utah dovrebbe essere The Last of Us Parte 2, mentre RhodeIsland dovrebbe essere Marvel's Spider-Man: Miles Morales, visto che la voce è stata aggiunta lo stesso giorno di Spider-Man Remastered. C'è anche un certo Carrack, che non è stato ancora individuato.

I titoli di altri editori sono di più difficile identificazione. Microsoft ha in lancio un certo ZMI CTG, SEGA un gioco chiamato Terra e uno Axel (un riferimento a Streets of Rage?). Activision lancerà tal Oranda, mentre Ubisoft ha in programma moltissimi lanci difficili da decifrare: Krempita, Puffpastry, Profiterole, Bibingka, Growtopia, Beavertail, Bearclaw, Cajeta, Glosette, Elymaker, Archlute, Mandocello, Accordion, Caravel, Melodica, Slapstick e SantaBarbara.

Di Electronic Arts è stato individuato Apex Legends (nome in codice R5), ma ci sono anche i misteriosi chamaelejp offenbach e CadetGrey. Bethesda ha in arrivo Osiris 2.0 (qualcosa di legato a DOOM), Brownie, Brant (dovrebbe esser Doom Eternal) e Pipit. Tra questi dovrebbe esserci l'edizione rimasterizzata di The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Apex Legends in arrivo su Epic Games Store

Tra gli altri giochi individuati, di editori sparsi, spiccano: Farkleberry, che dovrebbe essere il prossimo gioco di Travellers Tales, lo studio di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker; un nuovo Turok da Saber Interactive; Project Batman di Paradox Interactive, che dovrebbe essere Bloodlines 2; Skobeloff di Square Enix, probabilmente Final Fantasy 16. Ce ne sono in realtà anche molti altri, ma non sono stati individuati.