Indika ha venduto davvero poco su Steam, ecco quante copie

Dmitry Svetlow ha svelato le vendite dell'avventura narrativa Indika, che sono sotto le aspettative e ben lontane da quota 100.000 tra tutte le piattaforme. Su Steam sono state vendute soltanto 55.000 copie. Svetlow, che è il fondatore della software house Odd Meter, nonché il director del gioco, ha toccato l'argomento in un'intervista con la testata russa Cyber, pubblicata il 10 giugno, in cui ha spiegato quelli che secondo lui sono i due motivi dell'insuccesso: il mercato dei videogiochi sempre più difficile, con sempre più lanci e con la coda delle vendite che va accorciandosi; YouTube, ossia molti giocatori preferiscono guardare i giochi narrativi in video che giocarli, facendo poi finta di averli giocati.