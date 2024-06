Ubisoft ha dodici grossi giochi in arrivo nei prossimi tre anni, ma non si sono visti all'Ubisoft Forward

L'Ubisoft Forward di lunedì scorso ha deluso moltissime persone per via dei contenuti davvero risicati, concentrati oltretutto su degli aggiornamenti, più che su dei nuovi giochi. In particolare l'informatore Tom Henderson si è chiesto il senso di un evento simile, a fronte dei circa dodici grossi giochi che Ubisoft ha in cantiere per i prossimi tre anni circa , non apparsi durante lo show.

Tanti giochi in produzione

Henderson ha esordito facendo una battuta sull'aggiornamento del quadrupla A Skull and Bones, visto all'Ubisoft Forward, per poi spiegare: "Tornando seri, non è stato una delusione e non lo avete percepito come quasi inutile? Assassin's Creed e Star Wars Outlaws sarebbero stati presentati meglio con degli eventi separati e avrebbero dovuto dare gli aggiornamenti dei Prince of Persia a Geoff o altri. Considerando che hanno circa una dozzina di grossi giochi in arrivo nei prossimi tre anni, è stato davvero deprimente."

Henderson ha svelato in un post su Insider Gaming i nomi di alcuni di questi giochi: Assassin's Creed Invictus, Assassin's Creed Hexe, Far Cry 7, un extraction shooter di Far Cry e un nuovo Ghost Recon. Ci sono anche degli altri free-to-play e un extraction shooter ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, nome in codice Crest, con un supporto pianificato di dieci anni.

Henderson ha anche svelato che ci sarebbe un trailer di Beyond Good & Evil 2 pronto da più di un anno, che non è stato pubblicato. Secondo lui, che ha raccolto delle voci interne alla compagnia, Ubisoft non vuole ripetere gli errori degli scorsi anni, annunciando giochi quando non è certa della loro effettiva pubblicazione.