Indika sta già producendo profitti secondo l'editore

Indika ha già ripagato l'investimento , stando all'ultimo rapporto finanziario dell'editore 11 bit studios relativo ai primi tre mesi del 2024. Le perdite generali sono complessivamente ingenti, ma c'è fiducia per il futuro visti i giochi in arrivo.

Risultati generali deludenti per 11 bit studios

Le stime iniziali parlavano di un fatturato netto di 13,5 milioni di PLN (3,4 milioni di dollari) e un utile netto di 1,2 milioni di PLN (304.000 dollari). Insomma, le cose sono andate peggio del previsto.

Il 48% del fatturato è stato fatto dalle vendite dei giochi, trainate dai lanci di The Invincible e The Thaumaturge.

"Sebbene le vendite di entrambi i giochi durante i periodi di lancio siano state leggermente inferiori alle aspettative, siamo lieti di notare che i fan stanno rispondendo bene alle promozioni", ha affermato in una nota Przemysław Marszał, CEO di 11 bit. "Questo dovrebbe avere un impatto positivo sulle vendite a lungo termine nei prossimi anni".

Come dato positivo è stato sottolineato come Indika, avventura in terza persona di Odd Meter di cui potete leggere la nostra recensionenostra recensione, "ha soddisfatto le aspettative". Marszał ha aggiunto che l'investimento nel progetto è stato relativamente basso, ma "ha già dato ampiamente i suoi frutti".

11 bit si aspetta che i suoi giochi, Frostpunk 2 e The Alters, trainino il fatturato dell'anno fiscale corrente. Saranno entrambi disponibili dal lancio anche su Game Pass. Per Frostpunk 2 sta anche pagando la scelta di renderlo prenotabile, che pare abbia già permesso ottime vendite. È il terzo titolo più desiderato su Steam, mentre The Alters si trova al 70° posto.

Per il prossimo anno fiscale, 11 bit ha in programma diversi giochi, tra cui Project 8 (titolo originale) e Botin (nome in codice per il nuovo titolo dello sviluppatore di Moonlighter Digital Sun).