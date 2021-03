eNazionale TIMVISION: stasera si gioca il classico Italia - Germania in vista di eEuro 2021

Quando si parla di Italia - Germania non possono che tornare alla mente tantissime partite di alto livello. La rivalità con la nazionale tedesca, infatti, è storica e spesso questi match hanno deciso l'esito di una Coppa del Mondo o di un Europeo. Questa sera a partire dalle 20, la eNazionale TIMVISION affronterà i pari grado tedeschi nell'ultima amichevole di preparazione prima delle qualifiche a UEFA eEuro 2021, il campionato continentale ufficiale della UEFA che si gioca su eFootball PES 2021 Season Update. Potrete seguire la partita direttamente sul nostro canale di Twitch, dalle 20 alle 22.

Adesso che la eNazionale TIMVISION ha trovato i suoi interpreti, grazie ad un'intensa selezione dei pro player che rappresenteranno l'Italia, adesso gli azzurri devono mettere alla prova le loro capacità contro avversari all'altezza. L'obiettivo della nostra eNazionale è duplice: vincere il campionato UEFA eEuro 2021 e bissare il successo ottenuto la scorsa estate.

Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Raffaele 'Rafinter934' Pagliuca dovranno trovare l'amalgama giusta per vincere contro gli agguerriti avversari, che vedranno in noi i contendenti da battere. Per questo motivo stasera, a partire dalle 20, su Twitch si giocherà questa importante amichevole contro i tedeschi. Si tratta dell'ultimo test prima delle qualifiche, previste per il 29 marzo 2021.

Un appuntamento da non perdere, che potrete seguire sul nostro canale di Twitch a partire dalle 20. Potrete seguire, infatti, la partita all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!

Che dire: forza azzurri!