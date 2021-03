Animal Crossing: New Horizons: fan ha ricreato "Agatha All Along" di Wandavision

Un fan ha ricreato il numero musicale "Agatha All Along" visto nella serie TV Wandavision dentro Animal Crossing: New Horizons, il gioco fenomeno del 2020 per Nintendo Switch. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Il video è stato creato le risorse fornite da Animal Crossing: New Horizons, con i personaggi di Agatha, Wanda e Vision interpretati da alcuni personaggi non giocanti del gioco (ovviamente personalizzati per somigliare a quelli della serie).

Il canale YouTube che lo ha realizzato, Great-Bit Arcade, sembra essere specializzato nell'utilizzare il titolo di Nintendo per riprodurre parti di serie e film, cui ha dedicato un'intera categoria. Ad esempio come non amare l'intro dei Simpsons o quella di Adventure Time? C'è anche un video dedicato a Super Mario, tanto per restare in casa Nintendo.