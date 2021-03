Windows 10, il design dell'interfaccia cambia ancora con nuove icone da Microsoft

Windows 10 prosegue nel suo percorso di evoluzione anche per quanto riguarda il design dell'interfaccia, con una serie di nuove icone che approderanno nel sistema operativo nelle prossime settimane, modificando un altro aspetto grafico del software Microsoft.

Le nuove icone sono un aspetto piuttosto marginale del sistema, ma rientrano in un'operazione di redesign generale dell'interfaccia di Windows 10 che è passato già attraverso la modifica del menù Start e il nuovo aspetto della sezione dedicata alle news sulla dashboard.

Come risulta visibile dall'immagine riportata qui sotto, che ne presenta una buona parte messe insieme, le nuove icone "Segoe Fluent Icons" si presentano più semplici e lineari, coordinate all'aspetto che Microsoft ha intenzione di far assumere a Windows 10 da un po' di tempo a questa parte.

Questo rinnovamento grafico coinvolgerà anche altri aspetti di Windows 10, all'interno di un programma noto con nome in codice "Sun Valley", che riassume tutte le novità previste sul fronte dell'aspetto grafico e dell'esperienza utente del sistema operativo nel prossimo periodo.

Verranno modificati ulteriormente anche il Menù Start, il File Explorer e diverse app integrate nel sistema operativo, in modo da rendere tutta la grafica di Windows 10 ben omogenea con la nuova visione generale adottata progressivamente da Microsoft. Dopo il 35esimo anniversario di Windows, dunque, prosegue l'evoluzione dell'OS in maniera costante. Da notare, peraltro, che nonostante non sia più supportato da un anno Windows 7 è ancora installato su 100 milioni di PC.