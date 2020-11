Windows compie 35 anni, vediamo com’era Windows 1

Il 20 novembre Windows ha compiuto la bellezza di 35 anni. Per festeggiare il sito Vintage is the New Old si è dilettato nell'installare e lanciare Windows 1, la versione originale del famosissimo sistema operativo pubblicata da Microsoft nel 1985.

In realtà la versione rilasciata al pubblico non fu Windows 1.0, che rimase interna a Microsoft, ma Windows 1.01. Si trattava di un sistema operativo molto diverso da quello che sarebbe poi diventato con la versione 3.0. Ad esempio le finestre non potevano essere sovrapposte, ma solo impilate, creando una confusione enorme quando se ne aprivano più di due. Volendo era possibile affiancarle, ma non trascinandole: bisognava usare un'opzione apposita, Move, presente nel menù a tendina delle singole finestre. Le finestre potevano però essere minimizzate e l'interfaccia poteva avere più colori usando una scheda video EGA (su CGA era monocromatica).

Per fare un ulteriore salto nella nostalgia e per altri dettagli, guardate il video sottostante. In realtà è davvero difficile che ci sia qualcuno che rimpianga Window 1, vista l'evoluzione avuta dai sistemi operativi nel corso degli anni. Comunque sia fa sempre bene sapere da dove siamo venuti così da capire che in certe epoche molto di ciò che oggi diamo per scontato non lo era affatto.