Cyberpunk 2077, niente ray tracing al lancio su AMD Radeon serie 6000

Cyberpunk 2077 sarà privo di ray tracing al lancio sulle schede video AMD Radeon serie 6000: lo ha rivelato il global community lead di CD Projekt RED, Marcin Momot.

Fresco di requisiti ufficiali aggiornati proprio per il ray tracing, Cyberpunk 2077 non potrà dunque esprimersi al meglio sullle nuove GPU prodotte da AMD, quantomeno nell'immediato.

"Il ray tracing non sarà disponibile al lancio, ma stiamo lavorando insieme ad AMD per introdurre questa feature non appena possibile", ha scritto Momot nel rispondere a uno dei suoi follower su Twitter.

Inutile dire che si tratta di una mancanza piuttosto grave, specie per chi meditava l'acquisto di una AMD Radeon RX 6800 o di una AMD Radeon RX 6800 XT proprio al fine di disporre delle ultime tecnologie in concomitanza con l'uscita del gioco.

Insomma, gli utenti PC che desiderano veder girare Cyberpunk 2077 al massimo delle sue potenzialità per il momento non potranno che considerare l'opzione NVIDIA RTX.