Endless Dungeon: il trailer di lancio annuncia l'arrivo della versione finale del gioco

Un gioco dinamico

Endless Dungeon è giocabile da soli o in modalità cooperativa a tre giocatori. È ambientato in una stazione spaziale abbandonata, in cui dobbiamo reclutare un team di eroi e proteggere il nostro cristallo bot dalle ondate di mostri che si fanno sempre più forti e agguerrite. Senza di lui non è possibile raggiungere il nucleo, il vero obiettivo da perseguire.

Da notare che ognuno dei personaggi selezionabili ha le sue caratteristiche peculiari e le sue abilità, nonché un passato che gli dà delle motivazioni specifiche per essere nella stazione e volerne uscire.

"Scappare significa superare tutti i pericoli della Stazione. Sì, tutti. Più ti addentri in questa discarica, più scoprirai la sua tragica storia. Indipendentemente da quanto conosci l'Universo di Endless, la Stazione ha ancora più storie da raccontare," racconta la descrizione ufficiale. Ce la faremo a venirne fuori?