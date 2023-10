Motorola Edge 40 Neo: la recensione di uno smartphone Android completo con un prezzo accessibile

Motorola, marchio storico della telefonia mobile, da diversi anni nell'orbita di Lenovo, con Motorola Edge 40 Neo ha cercato di distinguersi colpendo prima i sensi, come la vista, l'olfatto e il tatto per poi conquistare con un prodotto bilanciato, che fa tutto bene, senza strafare.

Trovare spazio in un mercato congestionato come quello degli smartphone Android, oltretutto di fascia media, è sempre più complesso. Far bene nelle fasce superiori e inferiori infatti, è perlomeno sulla carta più semplice: da una parte bisogna offrire la migliore tecnologia disponibile, dall'altra bisogna limitare fortemente il prezzo. Per la fascia media? Bisogna inventarsi sempre qualcosa.

Ottima la certificazione IP68 che garantisce un'elevata protezione da acqua e polvere. La confezione, come dicevamo, è completamente in materiale riciclato e comprende cavo, caricabatterie da 68 Watt e cover rigida.

La batteria è da 5000 mAh e consente di arrivare al termine della giornata abbastanza tranquilli, nonostante dalla combinazione del processore e della capienza della batteria ci saremmo aspettati di avere più margine di manovra. La ricarica è veloce e grazie al caricabatterie da 68 W è possibile portare le pile al massimo in poche decine di minuti. Come da tradizione Motorola dà la possibilità di regolare la velocità di carica in base alle abitudini, in modo che il processo si completi poco prima della sveglia, per esempio, così da non mettere sotto stress la batteria.

Design

Le colorazioni di Motorola Edge 40 Neo sono realizzate in collaborazione con Pantone

Motorola prova a puntare "sull'extra-telefono" per lasciare il segno. Motorola Edge 40 Neo si distingue per una cura nel packaging e nella filosofia di costruzione che potrebbe piacere a molti, soprattutto ai più giovani. Il telefono, infatti, è disponibile in tre colorazioni, tutte create in combinazione con Pantone. In maniera rude potremmo definirli verde acqua, azzurro e nero, nella realtà le tre versioni si distinguono immediatamente per i colori originali e accattivanti, soprattutto considerando che viene data in dotazione una protezione in plastica vegetale coordinata creata da Agood Company, una società specializzata nel creare materiali innovativi a basso impatto ambientale. La cover è sicuramente una bella idea e non è spiacevole al tatto, anche se forse è un po' troppo ingombrante e non consente di apprezzare la sottigliezza del dispositivo, meno di 8 mm di spessore, e il retro in pelle vegana, molto particolare.

Anche la confezione ha un occhio di riguardo per l'ambiente, essendo fatta di carta e plastiche riciclate, ma soprattutto emette una piacevole fragranza, pensata da Motorola e Firmenich che accompagnerà per diversi giorni il telefono. All'interno della stessa troviamo anche un caricatore per la ricarica veloce da 68 Watt e un cavo con una doppia USB-C da collegare al dispositivo.

La cover rigida di agood company del Motorola Edge 40 Neo

Per quanto riguarda il design del prodotto, Motorola Edge 40 Neo è caratterizzato da uno schermo curvo, che lo avvicina come linee agli altri terminali della linea Edge. Lo spessore è di soli 7,99 mm e il peso è di 170 grammi. Senza cover è un dispositivo leggero e maneggevole, piacevole da tenere in mano. La cover di Agood Company, per quanto sia una bella idea, lo rende meno elegante e di impatto, oltre che meno comodo da impugnare.